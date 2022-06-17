وفاة مخرجة مصرية في حادث مروع

المصدر: البيان

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توفيت المخرجة المصرية الشابة نسمة زعزوع بعد حادث مروع إثر اصطدام مركبتها بشاحنة على طريق السويس في مصر.

وعقب الحادث، انتشرت صورة "بطاقة الرقم القومي" الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الخميس، سعيا لتحديد هويتها وإعلام أهلها، خاصة أن هاتفها المحمول يعمل ببصمة اليد، وبالتالي لم يكن من الممكن فتحه بصورة سريعة. وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

وتبلغ نسمة زعزوع من العمر 35 عاما، وعملت لنحو 11 عاما في مجال الإعلام وصناعة الأفلام.

وحصلت المخرجة الراحلة على درجة الماجيستير في تخصص الإخراج السينمائي من مدرسة "مت" للأفلام، التي تعتبر أحد فروع جامعة "وست لندن".

وأنتجت وأخرجت زعزوع 6 أفلام روائية قصيرة، بالإضافة إلى 8 أفلام وثائقية.