بسبب منشور «التخدير بالدبوس».. بدرية طلبة: تعرضت للتهديد بالقتل

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن تعرُّضها لتهديد بالقتل بسبب الضجة التي أحدثها منشور «التخدير بالدبوس» عبر حسابها على «فيسبوك».

وقالت بدرية، خلال لقائها اليوم في برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «شيلت بوست حادث اختطاف بنت أخويا بسبب تعليقات مش لطيفة».

وأضافت: «مقولتش أن بنت أخويا اتخدرت، وحكيت اللي حصل بالظبط، والداخلية اهتمت بالواقعة وتواصلي معي بشكل شخصي».

وتابعت: «اتعرضت للتهديد بالقتل بسبب بوست بنت اخويا، وأنا مش محتاجة اعمل تريند، لأن اسمي لوحده تريند».

كانت بدرية طلبة قد تعرضت لموجة هجوم وسخرية بعد نشرها عبر صفحتها في «فيسبوك» تدوينة تؤكد فيها محاولة اختطاف ابنة شقيقها عن طريق التخدير بالدبوس، وهي الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم في مصر.