محمد صبحي يخصص مقاعد مجانية في مسرحه

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري محمد صبحي عن تخصيص مقاعد مجانية في مسرحه.

وأوضح صبحي، خلال مؤتمر صحفي انطلق في مدينة سنبل، أن السبب وراء ذلك القرار هو مناقشة مؤثرة دارت بينه وبين سيدة عبر بريد صفحته على موقع «فيسبوك» بشأن أسعار التذاكر.

وقال النجم الكبير، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، إن تلك السيدة أخبرته بأنها تتمنى أن تحضر إحدى مسرحياته مثلها مثل كثيرين غيرها ممن يحبون فنه، إلا أن حالتها المادية لا تسمح بذلك حتى إن تم تخفيض سعر التذكرة.

وأكد أن طلب السيدة آلمه كثيراً، خاصة بعدما أخبرته بأنها تتمنى أن يتم تخصيص مقاعد مجانية لمن يقدِّرون فنه ولا يستطيعون الحضور بسبب ظروفهم المادية، لذا قرر أن يحقق تلك الأمنية على الفور.