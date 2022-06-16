حقيقة تسريب مسيء لعادل إمام بصوت نجلاء فتحي

المصدر: البيان

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كشف شقيق الفنان المصري عادل إمام حقيقة وجود تسريب يسيء إلى النجم الكبير بصوت الفنانة نجلاء فتحي.

وأوضح المنتج عصام إمام، حسبما أفاد موقع «بوابة الوفد» الإخباري، أنه لا صحة لنشوب خلاف بين عادل ونجلاء إثر تداول ذلك التسريب المزعوم.

وأكد إمام أن «هناك علاقة وطيدة تجمع بين الفنانة المحترمة والزعيم، منذ قديم الأزل، الأمر الذي لم يستدعِ الفنانة للإساءة للنجم عادل إمام، أو الإدلاء بمثل هذه التصريحات المشينة».

وقال: «شقوا طريقهم الفني مع بعض، فلا أعتقد أن نجلاء فتحي من الممكن أن تُدين الزعيم بشيء».

وأضاف أنه «من المستحيل أن فنانة محترمة مثل نجلاء فتحي أن يخرج منها هذا الكلام القاسي والمشين تجاه الزعيم أو أي فنان آخر، فالإساءة ليست من طبعها».

وتابع: «لا أعتقد أن هذا الكلام يخرج من لسان الفنانة الجميلة نجلاء فتحي، وفي رأيي أن التسجيل ده مفبرك لزعزعة العلاقات بين نجوم الوسط الفني».

ووصف الوسط الفني بأنه «أسرة فنية واحدة من زمان»، مؤكداً يؤمن دائماً بهذا المبدأ الثابت، وهو أنه لا توجد عداوة بين الفنانين.

ونفى نيته اللجوء إلى أي محامين للدفاع عن «الزعيم» أو التحدث بصفة رسمية عنه.

وذكر أنه إذا ثبت أن التسريب الصوتي المتداول يعود إلى نجلاء فتحي وأنها بالفعل تعمدت الإساءة لعادل إمام، فإنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني.

وتساءل: «ما يمكن تكون دي وجهة نظرها وده رأيها، آخد إجراء قانوني ضدها ليه؟».

من جهته، أكد المخرج خضر محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، أن هذا التسجيل قديم، منذ عام 2011، مستنكراً اقتطاع الحديث من سياقه ووقته الذي ليس له مبرر.

وقال خضر، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم»، أن الأسرة لم تأخذ الأمر على محمل الجد، ولم ينزعجوا لأنه تصريح قديم ومعروف منذ ذلك الحين.

ووصف إعادة استغلال التسجيل من أحد الصحفيين بأنه «تصرف غريب»، مضيفاً: «لو في صحفي قاعد زهقان بلاش يطلع تسجيلات صوتية من 2011 ويروّج لها باعتبارها في 2022».

كان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريباً صوتياً منسوباً إلى الفنانة نجلاء فتحي وهي تهاجم الفنان عادل إمام بتصريحات قاسية تمس أفلامه وتاريخه الفني، ما اعتبره البعض بمنزلة سب وقذف وإهانة لأحد رموز الفن التي لن تتكرر على مر الزمن.