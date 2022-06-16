موجة هجوم على الفنانة بدرية طلبة بعد منشور "التخدير بالدبوس"

المصدر: البيان

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تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة لموجة هجوم وسخرية بعد نشرها على صفحتها في فيسبوك تدوينة تؤكد فيها محاولة اختطاف ابنة شقيقها عن طريق التخدير بالدبوس، وهي الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية وأثارت الرعب في قلوب الآباء والأمهات خوفاً على أبنائهم، وهو الأمر الذي نفاه العديد من أطباء التخدير في مصر، مؤكدين استحالة تخدير إنسان بـ"شكة دبوس".

وكانت بدرية طلبة كتبت تدوينة على فيسبوك قالت فيها: "والله ما كنت بصدق، وماكنش يجي على بالى أبدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي تشكت دي بنت أخويا وربنا ستر، ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا عشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا".

وبعد موجة الهجوم عليها والسخرية منها قامت الفنانة المصرية بحذف المنشور وكتبت قائلة "بشكر كل اللي اهتم وسأل واطمن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تاني أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، الذي شارك في بطولته: دينا محسن (ويزو)، محمد جمعة، سليمان عيد، سوزان نجم الدين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.