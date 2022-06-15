القضاء المصري يلزم محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه

المصدر: البيان

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ألزم القضاء المصري الفنان محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه.

وقضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية بإلزام رمضان برد كل المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات «إم بي سي»، إضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وجاء الحكم على خلفية إخلال النجم الشهير بالعقد المبرم مع المجموعة، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على قنوات تلك الشبكة.

وكانت الشبكة قد تعاقدت مع محمد رمضان في 5 أكتوبر 2016 على التفرغ لأداء 3 مسلسلات تلفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية.

وطبقاً لبنود العقد، يحق للشركة فسخ التعاقد مع رمضان، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدماً.