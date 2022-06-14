هيو جاكمان يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: د ب ا

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أعلن الممثل الاسترالي هيو جاكمان /53 عاما/ إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وقال جاكمان في منشور على صفحته على موقع انستجرام لمشاركة الصور" لقد أصبت بفيروس كورونا".

وأضاف أن الممثل ماكس كلايتون سوف يحل محله في العرض المسرحي الذي يشارك فيه ويعرض على مسرح برودواي من اليوم 14 حتى 21 يونيو الجاري.

ويأتي إعلان جاكمان عن إصابته بالفيروس بعد ظهوره في حفل جوائز توني للأعمال المسرحية في 12 من الشهر الجاري.

وكان جاكمان قد أصيب بفيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر 2021.