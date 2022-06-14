كيفين سبيسي الممثل الأمريكي الأشهر متهم بالاعتداء على 3 رجال

المصدر: البيان

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وجهت شرطة العاصمة البريطانية أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال ضد الممثل الأمريكي الشهير كيفين سبيسي.

ومن المقرر أن يمثل سبيسي، 62 عاماً، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

وتأتي التهم بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة.

وقال سبيسي في وقت سابق إنه سيمثل "طواعيةً" أمام محكمة بريطانية للرد على التهم الموجهة إليه.

وصرح نجم فيلم "أميريكان بيوتي" لبرنامج غود مورنينغ أميركا في مايو، بأنه واثق من قدرته على إثبات براءته.

وحاز سبيسي على جائزة الأوسكار مرتين ولعب دور البطولة في أفلام مثل سيفن وأل إيه كونفيدنشال، وأميريكان بيوتي، وبايبي درايفر، بالإضافة إلى بطولته في سلسلة هاوس أوف كاردز من إنتاج نتفليكس.