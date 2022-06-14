الفنانة ريم مصطفي تكشف لأول مرة أسرار طلاقها بعد 10 سنوات زواج

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى لأول مرة تفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة "أول مرة بقول كده أنا مطلقة وكنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي".

وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: معقولة كل الجمال ده والشطارة في المطبخ ومافيش راجل لحد الان؟ قائلة: "لا ما فيش في الوقت الحالي لكن ممكن يبقى فيه بكره وأكيد كان فيه حب سابق محدش منا غير ما مر بده".

وأضافت المشكلة أنهم بيعتقدوا أن علاقات الحب بسيطة وبياخدوها ببساطة شديدة وعشان كده أي واحد وواحدة في علاقة لازم يعرفوا وهما بياخدوا القرارات إزاي فيه ناس بتبقى عاوزة تتجوز وخلاص وبعد كده يحصل الصدام وينتج عنه طلاق كتير وده بنشوفه في علاقات كتيرة حوالينا.

وتابعت: "اخواتي متجوزين ما عدا أنا، وأنا اتجوزت قبل كدة واتطلقت وعندي ولدين (عمر وعلي) ".

واستكملت: "اتجوزت وأنا عندي 19 سنة، وفضلت متزوجة 10 سنين لحد ما اتطلقت".

وأوضحت: "التجربة دي كانت مهمة جدا لي في حياتي وعلمتني ان أهم حاجة تختاري شريك حياتك، وأبو ولادي راجل محترم، وطلاقنا كان بسبب اننا مختلفين عن بعض تماما".

وتابعت: "تربطني بأبو ولادي علاقة صداقة، ويوم ما أقع في مشكلة هكلمه، والحاجة الحلوة اننا اتفقنا على تربية الأولاد، وعمرنا ما اتخانقنا ولكن كنا مختلفين عن بعض".

واستطردت: "اتجوزنا عن حب وليس جواز صالونات، وخدنا قرار الطلاق واحنا قاعدين مع بعض، وكان القرار الصح بالنسبة لي".

وأضافت "طليقي وقف جنبي في التمثيل وكان داعما كبيرا لي في المجال، واختياري شريك حياتي الجاي لازم يكون داعما لي وليس عبئا عليا، وأنا سعيدة ومكتفية بنفسي".