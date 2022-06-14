أمينة خليل: ترقبوا المفاجآت في «شقو»

المصدر: (القاهرة- جنا حماد)

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أعربت الممثلة المصرية أمينة خليل عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «شقو»، الذي يجري تصويره حالياً، مؤكدة أن قصة الفيلم أعجبتها، حيث أحداث العمل مليئة بالتشويق والإثارة، واعدة الجمهور بمفاجآت تحملها شخصيتها في الفيلم.

و«شقو» هو تجربة سينمائية جديدة تخوضها أمينة خليل، ويشاركها البطولة كل من عمرو يوسف، ويسرا، ومحمد ممدوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي أكشن، من إخراج كريم السبكي. في سياق متصل، نفت خليل ما تردد عن مشاركتها في فيلم «532»، موضحة أنه لم يتحدث معها أي أحد من صناع الفيلم في هذا الشأن، موضحة أنها تركز حالياً على فيلم «شقو»، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور. يشار إلى أن آخر ظهور لأمينة خليل كان في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل «العائدون»، وشاركها بطولة العمل كل من أمير كرارة، محمود عبدالمغني، وغيرهم.