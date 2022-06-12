بالصور.. الفنانة شيماء سيف ترتدي النقاب

المصدر: البيان

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ظهرت الفنانة المصرية شيماء سيف مرتدية النقاب في أحدث صورها برفقة زوجها محمد كارتر.

وشاركت شيماء جمهورها، عبر حسابها الشخصي في موقع «إنستغرام»، الصورة خلال أدائها مناسك العمرة.

وعلقت قائلةً: «من أجمل مكان في العالم، اللهم اجعلنا قرة عين لبعض يا رب العالمين، اللهم يا مؤلف القلوب ألِّف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا صالح الأعمال يا رب».

يُذكر أن شيماء سيف قدَّمت، أخيراً، في جدة، مسرحية «عائلة تس» التي تتضمن مواقف ساخرة، وتجمع بين شخصية «حشمتس» الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبنائه الأربعة، في محاولة لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

والمسرحية بطولة النجوم: بيومي فؤاد، وشيماء سيف، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، وأوس أوس، وسليمان عيد وغيرهم، ومن إخراج أوتاكا.