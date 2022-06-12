بعد أنباء طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. بدرية طلبة تكشف الحقيقة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة بدرية طلبة تطورات الخلاف بين الثنائي الفني أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، معلنةً نبأ الصلح بينهما.

ونشرت بدرية، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، صورة للعوضي وياسمين، معلِّقةً: «رسالة لبعض اللي يتعدو على صوابع اليد الواحدةن حضراتكم استعجلتوا قوي في اللت والشماتة».

وقالت: «مشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية، ودا شيء صحي».

وأضافت: «ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير مبروك الصلح يا حلوين».

كانت ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي في موقع «إنستجرام»، وظن البعض أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد أن كتبت بعض الكلمات، عبر خاصية «القصص القصيرة».