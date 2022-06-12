الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي: ابني مريض وبيموت

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي عن أحد المواقف السيئة التي تعرضت لها أثناء انشغالها بمرض ابنها الذي كان يستعد لأداء امتحان آخر المواد الدراسية في البكالوريوس.

وكتبت الببلاوي على صفحتها في فيسبوك: "إيه ده إيه الدنيا دي إيه الناس دي إيه الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد ولا يفرق مع حد كلوا يالا نفسي ولو ليه مصلحة يعملك نفسه مروحة ولا ملوش متلزموش".

وتابعت:" دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالتلي دموعك غالية وفريها الجايات كتير والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلني للي جاي النهاردة".

وأضافت: " ابني من الصبح بيموت بين إيدي بيرجع وبيتلوي من المغص ودكاتره داخلة ومحاليل وحقن وأدوية وبكرة امتحانه الصبح لأنه في بكالوريوس ودي آخر مادة طبعا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا لإنه رايح راس في راس والسخونية 40 ألاقي حد حقير كلمني وبحكيله إن ابنى تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ يطلب الطلب اللي هو عاوزه ويقفل".

واختتمت:" عاوزه اقول الله مايحوج حد لحد بس بعد الضنى مفيش وكده حلو أوي".

يذكر أن ميار الببلاوي تحدثت في تصريحات تلفزيونية بشأن حياتها العاطفية، وقالت: "أنا ست ملولة، ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير، وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني".

وعن أسباب انفصالها قالت ميار: "لم يطلب مني أحد ترك التمثيل، ولكنهم تزوجوني بسبب أنني ممثلة مشهورة، ودائماً بظهر بصورة جيدة وملفتة، لكن في النهاية أنا بني آدمة عادية بصحى عادي منكوشة زي باقي الناس هما بقى عايزني حاطة ميك أب طول الوقت وعاملة شعري ومتزوقة".

يذكر أن ميار الببلاوي ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.