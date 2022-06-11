فنانة عربية: تزوجت مدير أعمالي فسرق كل أموالي

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية صفوة، أن دورها في فيلم "هي فوضي" ندمت عليه وولا تريد أن تتذكره وأثناء العرض الأول للفيلم خرجت منه باكية وظلت 5 سنوات بلا عمل ولا تفضل مشاهدة الفيلم في التليفزيون.

وأضافت صفوة خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن السنتين ونصف الماضيتين جلست في المنزل وعانيت فيهم من الاكتئاب وفكرت في إنهاء حياتي وكنت قررت اعتزال التمثيل فيهم ولكن ربنا بعت لي رسائل إنه دا مش الوقت المناسب للاعتزال.

وأوضحت صفوة، أنها عادت إلى الوسط الفني منذ 6 شهور وانتهت من مسلسل وتعمل الآن على فيلم وسوف تقدم مسلسلاً آخر، وفكرة إنهاء حياتها جاءت عندما فكرت في نتيجة مشوارها الفني بالكامل.

وكشفت أنها تزوجت ثلاث مرات ومنها الزواج لمدة 18 سنة من مدير أعمالها؛ مضيفة أن زواجها جعلها تتمنى الموت لأن حياتها معه كانت تعبا وشللا لأن كل ما اجتهدت من أجله طوال حياتها أضاعه زوجها هباء.

وأضافت صفوة، أنها تعرضت للنصب على يد زوجها واكتشفت ذلك بعد الطلاق، بالإضافة إلى علمها بأنها متهمة بالتهرب الضريبي على الرغم من دفعها كامل الرسوم الضريبية بالكامل.

وأوضحت صفوة، أن بعد طلاقها تفاجأت بأن سيارتها مباعة وكل أرصدتها في البنك مسحوبة، فقام بالتصرف في أموالها وأملاكها بالنيابة عنها وذلك بناء على توكيل عام قدمته له لإدارة أعمالها.

وتابعت أنه بعد وقوع الطلاق فوجئت بأنها في حالة ضياع ثم أثرت هذه الحالة على نفسيتها بشكل سلبي وتساقط شعرها بالكامل وفقدت رغبتها في الحياة.