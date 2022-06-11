مقرَّب يكشف حقيقة علاقة جوني ديب بمحاميته كاميل فاسكيز

المصدر: البيان

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كشف مقرَّب من كاميل فاسكيز، إحدى محامي جوني ديب الرئيسين في قضيته ضد طليقته آمبر هيرد، حقيقة علاقتها به.

وأوضح أن الشائعات المثارة حول فاسكيز وديب غير صحيحة تماماً، مؤكداً أن كاميل على علم كامل بالأقاويل التي تتردد بهذا الشأن، وتعرب عن استيائها من تلك التكهنات، حسبما أفاد موقع مجلة «سيدتي».

وكانت فاسكيز خاطبت الجمهور في مقابلة حديثة، متحدثةً عن التكهنات الكاذبة حيث قالت: «أعتقد أنها تأتي مع كوني امرأة تقوم بعملها فقط».

وأضافت: «إنه أمر مخيّب للآمال أن بعض المنافذ التي عملت معها نوعاً ما أو قالت إن تفاعلاتي مع جوني- وهو صديق وأنا أعرفه ومثلته منذ أربع سنوات ونصف الآن- بأي شكل من الأشكال كانت غير مناسبة أو غير مهنية، هذا أمر مخيب للآمال لسماع ذلك».

يُذكر أن محاكمة التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد استمرت ستة أسابيع، وانتهت بانحياز هيئة المحلفين إلى ديب، الأمر الذي جعل القضية موضوعاً يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.