بعد محاولة التخلص من حياتها .. ياسمين الخطيب تعلن طلاقها

المصدر: البيان

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أعلنت الاعلامية والفنانة المصرية ياسمين الخطيب، اليوم السبت، انفصالها عن زوجها رجل الاعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج دام 10 أشهر، مطالبه الاعلامين والصحفيين بعدم التدخل واحترام رغبتها في عدم التحدث عن سبب الانفصال.

وقالت ياسمين الخطيب عبر «فيسبوك»: «تم رسميًا الانفصال عن أ.رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب)، كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم».

وكانت الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، قالت إنها حاولت الانتحار بالأمس من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي وصفها لها طبيبها النفسي.

ونشرت الخطيب، تدوينة على صفحتها في «فيسبوك»: «بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه».

تابعت: «لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص».