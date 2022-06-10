ماذا حدث للفنانة غادة رجب في أول أيام شهر العسل؟

المصدر: البيان

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تصدرت المطربة المصرية غادة رجب محركات البحث في مصر بعدما حلت ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".

غادة كان لها قصة مشهوره حدثت لها بعد حفل زفافها وحكت عنها المطربة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد حفل زفافها.

وقالت غادة رجب إنها كادت أن تفقد بصرها في أول أيام شهر العسل، بعد أن سقطت أرضا وسط المياه في دورة المياه، مضيفة «أنا عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا وصوّت بصوت عالي».

وأوضحت غادة رجب أن هذه المنطقة لا يوجد بها إسعاف والعلاجات كلها كانت بالأعشاب، موضحة أنها التقطت الصور كلها للذكرى بالنظارة الشمس.

كما كشفت رجب عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب، قائله: "أعرف الفنانة شيرين عبدالوهاب من أول ما بدأت"، لافته: "بقالي كتير ما أعرفش عنها حاجه، حتى ما أعرفش رقمها".

وأضافت: "طول عمري بحب الفنانة شيرين، لأنها صوت مصري مهم، وإحساس صادق"، مشيرة: "شيرين بتعمل كل حاجه بالفطرة وهي طيبة وعفوية وربنا صارف لها قبول غير عادي وبادعي لها تعدي من أزمتها".

كما فسرت غادة رجب سبب زيادة وزنها قائله: "تخنت بسبب الحمل والولادة ومش شاغلني رأي الناس في وزني" مضيفة، "أكيد أنا عايزه أنزل وزني، لأن أي حد جسمه بيتخن بيبقى نفسه يرجع لوزنه الطبيعي".

وأكدت أن "دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين روحهم شابة أكتر مني وده بسبب صداقتنا"، لافتة: "دلال كانت بتقرالي قرآن وأنا بغني وكانت بترقيني في فرحي".

وأشارت: "عيشت فترة سيئة بعد وفاة رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز"، موضحة: "إلهام شاهين جات وهيصت في فرحي وبوسي شلبي كانت واقفة جنبي".

وأكدت "ميرفت أمين أمي الثانية، وفي يوم فرحي كانت بتوصي زوجي عليا وكانت بتعيط في فرحي".