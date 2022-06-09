بعد انتصاره على آمبر هيرد.. محاميا جوني ديب يكشفان مفاجأة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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فجَّر كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو، محاميا النجم الأمريكي جوني ديب، مفاجأة من العيار الثقيل.

وكشف المحاميان أن موكلهما قد يتنازل عن التعويض البالغ 8 ملايين دولار الذي من المقرر أن تدفعه طليقته آمبر هيرد، وقد لا تستطيع تحمله.

وقالا: «لم يكن هذا يتعلق أبداً بالمال بالنسبة إلى السيد ديب، كان مهموماً أن يستعيد سمعته، وقد فعل ذلك»، وذلك وفقاً لما نشره موقع «ديلي ميل» الإخباري.

وكشفا عن شعور موكلهما بعد الحكم، مؤكدين أنه لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات.

واستنكر المحاميان مزاعم آمبر هيرد التي ادعت أن المحاكمة كانت غير عادلة في حكمها لمصلحة طليقها وتأثرت بوسائل التواصل الاجتماعي، التي ألزمتها في النهاية بدفع تعويض يتجاوز 8 ملايين دولار، مشيرين إلى أن موكلهما قد يتنازل عن ذلك التعويض.

من جهتها، أكدت كاميلا فاسكيز أن مفتاح الفوز بالقضية كان في التركيز على الحقائق والأدلة، وإتاحة الفرصة لموكلها جوني ديب لقول الحقيقة للمرة الأولى، وقد كان قادراً على التواصل مع هيئة المحلفين السبعة والجمهور، ليروي ما حدث بالفعل دون تضليل أو كذب.

الجدير بالذكر أن جوني ديب انتصر في معركته القضائية ضد آمبر هيرد، بعد أسابيع أمام القضاء الأمريكي، وتبادل الاتهامات، كما حكم بـ15 مليون دولار لمصلحة النجم العالمي في قضية التشهير ضد الأخيرة.

وخففت القاضية قيمة الغرامة إلى 8.35 ملايين دولار وفقاً لقوانين ولاية فيرجينيا التي تضع قيود على التعويضات في القضايا، وتمنح القضاة سلطة تخفيض قيمة الغرامات المحددة من المحلفين، فيما لم تعلِّق آمبر على الأمر حتى الآن.