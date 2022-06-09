أول تعليق من ديانا حداد على صورتها المثيرة للجدل

المصدر: البيان

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علّقت الفنانة ديانا حداد على الجدل الذي أثير أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول تداول صورة لها مرتدية الحجاب.

وقالت حداد، في تسجيل صوتي لبرنامج «إي تي بالعربي»: «الصورة صار لها 5 سنين تقريباً كنت بالمملكة لأداء العمرة، أنا بحترم كل الأديان ودعوا الخلق للخالق، وبحب أوجه رسالة لبعض الناس اللي بتتداول خبر أياً كان».

وأردفت: «المفروض يكون فيه مرجعية لصاحب الخبر للتأكيد على صحته أو خطئه لأن الخبر ده قديم، بس بكل الأحوال بنقول الحمد لله».

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً تفيد باعتناق الفنانة ديانا حداد الإسلام، بعد ظهورها في صورة متداولة من الحرم المكي.

وتداولت بعض المواقع الإخبارية اعتناق ديانا حداد للإسلام على أنه خبر جديد، لكن ديانا حداد كانت قد أعلنت عام 2018 في برنامج «مجموعة إنسان» مع الإعلامي داود الشريان عبر شاشة قناة «إم بي سي»، تفاصيل اعتناقها للديانة الإسلامية.

وقالت ديانا إنها نشأت في بيت ليس فيه طائفية لأم مسلمة وأب مسيحي، منوهةً بأن تلك التربية جعلتها تحترم كل الأديان والطوائف.

وتابعت: «انتقالي للعيش في الكويت لفترة وسط مجتمع مسلم نمّى لدي العادات والتقاليد المسلمة، وظروف تربيتي تلك جعلتني أعتنق الديانة الإسلامية».