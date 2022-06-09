مدير أعمال عادل إمام يكشف حقيقة مرضه

المصدر: البيان

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كشف عادل سليمان، المساعد الشخصي للفنان الكبير عادل إمام ومدير أعماله، حقيقة تعرُّضه لوعكة صحية.

وأوضح سليمان، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، أن الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن مرض «الزعيم» ودخوله المستشفى هي مجرد شائعات، مؤكداً أنها عارية عن الصحة.

وأكد أنه بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية في بيته، مشيراً إلى أنه بصحبته حالياً ويستعدان لتناول الغداء معاً.

وقال إن أسرة النجم الشهير ومحيطها اعتادت على تلك الشائعات.

يُذكر أن عادل إمام احتفل، يوم 17 مايو الماضي، بعيد ميلاده الـ82 مع أسرته والمقرَّبين منه.