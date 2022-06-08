الفنانة رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية .. بعد عضة الكلب

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن تفاصيل حالتها الصحية بعدما هاجمها كلب في الشارع أثناء سيرها على الرصيف.

وكتبت الفنانة على حسابها في إنستغرام: "مساء الخير، أنا متشكرة جدا لاهتمامكم ولكل الناس اللي كلمتني تطمن علي، وأسفة أني ماقدرتش ارد على معظم الناس لأني كنت تعبانة ومش قادرة على الكلام، انا رحت المستشفى وكشفت عند جراح متخصص وهو غير على الجرح وعمل اللازم والحمد لله طمني، وقالي اتابع معاه الفترة الجاية واني هاكون كويسة ان شاء الله والجرح هياخد وقته وهايخف".

وأضافت: "وبالنسبة للكلب احنا اتكلمنا مع صاحبته وطلبنا منها توديه مركز تأهيل وتدريب، علشان تعدل سلوكه، وتبعت لنا الورق الرسمي اللي بيثبت أنها ودت الكلب فعلاً وإلا هاعمل محضر وساعتها الكلب اللي هايتضر ودي حاجة مترضيش حد.. وهي متفاهمه جدا وقالت إنها ذكرت أنها قالت هاتعمل كدا اول الشهر الجاي، عشان اخوها اللي هايوديه ويتولي مسؤوليته.. الحمد لله أنا كويسة و الكلب كويس.. وأتمني أن صاحبة الكلب تصدق في كلمتها وتودي الكلب فعلا مركز تعليم ويبقي كويس.

وكانت رحمة حسن كشفت مؤخرا عن دخولها المستشفى بعد أن عقرها كلب، مشيرة إلى أنها تنزف دما باستمرار، ولديها تروما «اضطراب ما بعد الصدمة».

وكتبت رحمة حسن على إنستغرام: إمبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان في عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مَش متاكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته، طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة.

وأضافت رحمة حسن: صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على مستشفى إمبابة، إدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من إمبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندي تروما من إمبارح، واللي واجعني أكتر إني مَش عارفة أتصرف إزاي.

وتابعت رحمة حسن: خصوصا إني أكيد مَش عايزه الكلب يتأذي، بس كمان مَش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي.. أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه! طبعا أنا اتصدمت لما عرفت إنها مش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامة أو حد قوي يمسكه.. بجد حرام عليكم.

واستكملت رحمة حسن: الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسئول مسئولية كاملة عنه ويحاسب على إهمال مسئوليته، خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذى بدني يحتاج أكتر من 21 يوما علاج وأذى نفسي ماعرفش هايحتاج قد إيه عشان يخف، أنا كنت بحب أنزل أحط أكل ومياه للكلاب والقطط تحت البيت، دلوقتي أنا حقيقي مرعوبه أقرب منهم وخايفة جدا، أنا آسفة طولت عليكم بس أنا بجد مَش عارفة المفروض أعمل إيه عشان محدش تاني يتأذي.