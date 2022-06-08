بريانكا شوبرا وآن هاثاواي وليزا يتألقن في حفل مجوهرات بباريس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمر الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، في لعب دورها كسفيرة لـ «بولغاري» في باريس، حيث تألقت، أخيراً، في حفل مجوهرات فاخرة للعلامة التجارية التي كشفت عن مجموعتها الجديدة «عدن حديقة العجائب» في شكل عرض أزياء.

وقد انتقلت الممثلة إلى «إنستغرام» وشاركت صورة لها مع سفيرتين مشهورتين، هما نجمة هوليوود آن هاثاواي، وليزا من فرقة البوب الكورية «بلاك بينك».

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد ارتدت كل من آن وليزا زياً أصفر.

واختارت بريانكا ثياباً براقة، عبارة عن فستان برتقالي بفتحة واسعة على الرقبة، وقامت بمطابقته مع عقد مذهل يصور تصميم الثعبان لـ«بولغاري» مع ماسة وردية عيار 25.7 قيراطاً.

وقد ارتدت بريانكا أيضاً خاتمين من حجر الروبيلت الكريم: خاتم من الذهب الوردي وخاتم «سيربنتي» من الروبليت.

وفي الحفل جلست آن وليزا، بزينتهما من المجوهرات في الصف الأمامي مع بريانكا التي بدأت للتو العمل مع ماركة المجوهرات.

وكانت بريانكا قد ظهرت إلى جانب هاثاواي وليزا وزندايا والممثلة الصينية شو تشي في حملة مجوهرات «عجائب غير متوقعة».

ونشرت العلامة التجارية صوراً لبريانكا لاحقاً، وهي ترتدي قلادة من مجموعة «عدن حديقة العجائب»، عبارة عن عقد من الياقوت «فلاور فانتسي».