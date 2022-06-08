الفنان علي عبيد يحصد جائزة زرياب للمهارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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منح المهرجان الدولي للعود، الذي تنظّمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية هذا العام بدورته الثالثة والعشرين الفنّان الموسيقي الإماراتي علي عبيد الحفيتي، جائزة زرياب للمهارات للعام 2022 نظراً لإبداعاته الموسيقية، واحتفاءً بمساهماته بالإرث الفنّي الإماراتي.

وتسلم الفنان الجائزة الرفيعة خلال فعاليات المهرجان الذي أقيم في مدينة تطوان خلال الفترة بين 20 و22 مايو الماضي، حيث احتفى الحدث بمنجزات الفنان الذي ساهم في تأسيس أول تخت إماراتي للموسيقى بالتعاون مع نخبة من أبرز العازفين العرب، والتي حققت ومنذ انطلاقتها حضوراً واسعاً في دولة الإمارات والمنطقة لما تقدمه من فنون أصيلة، عكست التراث الموسيقي الشعبي للدولة، وأظهرت الطاقات الموسيقية التي يمتلكها الفنان عبيد والذي استحقّ عليها لقب سفير الفنّ الإماراتي محلياً وإقليمياً.

جمال

وأحيا علي عبيد حفل ختام المهرجان، معرّفاً الجمهور المغربي على أجمل اللوحات الموسيقية التي تعكس جمال الموسيقى الإماراتية والعربية، وتُظهر إمكانيات الفنان الذي لعب دوراً فاعلاً في تأسيس فرقة الفجيرة للموسيقى العربية، أول فرقة فنية تمتاز بطابع وهوية إماراتية تراثية تنطلق من الإمارة، وتعكس إرثاً موسيقياً يدّل على مكانة إمارة الفجيرة وثقلها الثقافي والمعرفي، وتشكّل امتداداً للموسيقى الإماراتية الأصيلة والنواة الأساسية لإنشاء فرقة أوركسترا الفجيرة.

ويعتبر الفنان عبيد أحد أبرز الأصوات الموسيقية في دولة الإمارات والمنطقة، فقد تعلّم العزف على آلة العود في سنّ صغيرة (12 من عمره) وتدرّج في إبداعاته حتى أنهى تعليمه الأكاديمي من بيت العود العربي في إمارة أبوظبي.