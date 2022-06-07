نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يهاجم وسائل التواصل لهذا السبب!

المصدر: البيان

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هاجم أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إلحاحهم للحصول على معلومات تخص الحالة الصحية لوالده دون مراعاة لشعورهم والضغط العصبي الذي يمرون به.

وكتب نجل أبوزهرة في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «مأساة التريند، منذ تدهور حالة الوالد الصحية، اللي تقريبا مصر كلها تعرفها، من كتر ما الصحافة والمواقع والإعلام، وبرامج الفضائيات بتحاصرنا وبتكلمنا بمنتهى الإلحاح، ده غير طبعاً أن اللي اكتشفناه أن الكل لا يبحث إلا عن التريند، والكل يبحث عن أنه يكون أول واحد يكتب خبر، أو بينشر خبر أو ياخد أحاديث ومعلومات مني، أنا أو أخواتي عن صحته، بغض النظر عن ظروفه، هو وصحته بجد وبالفعل وبدون النظر لمدى الضغط العصبي، اللي بنتعرض له إحنا كأسرة». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف: «المأساة في التريند بقا هي كمية الإشاعات اللي بتطلع، وكمية الكلام الفارغ، اللي بنقراه على لسانا إذا كان أنا أو أخواتي وده طبعًا مصدر إزعاج كبير لنا كلنا، يا أهل الإعلام».

وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر.