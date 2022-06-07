أحمد العوضي يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبدالعزيز برسالة رومانسية

المصدر: البيان

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كشف الفنان أحمد العوضي، عن سبب أزمته مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وقيامها بإلغاء المتابعة له عبر إنستغرام.

وكتب العوضي على صفحته في «فيسبوك»: «أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، مضيفاً ياسمين على طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف، لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدًا عن النجومية».

وأضاف: «فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتيييييير من أي خلاف أو كلام فاضي».

وانتشرت شائعة عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز خلال الساعات الماضية، بسبب عدم سفره معها إلى سويسرا حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف.

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيز على «فيسبوك» معلقا: «مهما يحصل بينا.. هتفضلي كل حاجة وكل حياتي بحبك».

كان العوضي علق أمس على حساب لأحد الإعلاميين، روج لانفصاله عن ياسمين، وكتب: «والنبي بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد».

وتابع: «اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي أنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده.. ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

وشهدت الساعات الماضية، عدة أحداث أثارت فضول جمهور النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما نشرت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله".

ونشرت الفنانة الجميلة يوم السبت الماضي صورة لها من أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".

فيما نشر أحمد العوضي صورة من مدينة جينيف السويسرية بالتزامن مع الرحلة العلاجية لزوجته، ووجه فيها الشكر لأحد الأشخاص على حسن ضيافته.

ووجه الفنان وائل عبدالعزيز رسالة لشقيقته على صفحته في فيسبوك، قال فيها: "يا بنتي أنتي ليكي بعد ربنا احنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين، معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

وردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على شقيقها عبر "استوري" إنستغرام، برسالة قاسية قالت فيها: "اتوكس إنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس".