بعتني بعربية مرسيدس .. أول تحرك من ياسمين عبد العزيز تجاه شقيقها

المصدر: البيان

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أصدر أشرف عبد العزيز محامي الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بيانًا صحفيًا، حذر فيه من تناول ما ينشره الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول منشوره عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، في بيانه التحذيري: «يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة .. لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك».

يأتي ذلك بعدما رد وائل عبد العزيز على تصريحات شقيقته ياسمين عبد العزيز، على صفحته في فيسبوك قائلاً: "انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من 20 سنة وإحنا اللي بنشتريكي".

وردت ياسمين عبد العزيز، علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع إنستغرام: "اتوكس انت ياللي بعت أختك واخدت عربية مرسيدس".

وكان الفنان وائل عبدالعزيز رسالة لشقيقته على صفحته في فيسبوك، قال فيها: "يا بنتي أنتي ليكي بعد ربنا احنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين، معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله"، قبل أن ترد الفنانة برسالة قاسية على شقيقها.

وكانت قد ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي على «إنستغرام»، وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.