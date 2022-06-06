بعد إلغاء متابعته .. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المصدر: البيان

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أصبحت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها على إنستغرام، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

فبعدما أثارت صورة نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز على سرير داخل أحد المستشفيات عبر التطبيق نفسه قلق محبيها، تبين أيضاً أنها حذفت العوضي من قائمة الأصدقاء، ما أثار شكوكاً كثيرة حول مصير العلاقة بين الاثنين.

إلا أن تعليقات طمأنت من أن الطلاق لن يحدث بين الثنائي، كونهما مازال محتفظين بصورهما معاً عبر التطبيق.

وأتت هذه التطورات بعدما نشرت ياسمين صورة عبر إنستغرام عقب عودتها الأحد من رحلة علاجية في سويسرا، كتبت فيها: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله"، ما اعتبره البعض رسالة واضحة لزوجها.

وخضعت الفنانة خلال الأيام الماضية، لعملية جراحية دقيقة في أحد مستشفيات سويسرا استكمالا لعلاجها، وكانت برفقة العوضي.

وأوضح مصدر مقرب أنها عادت إلى منزلها في مصر بسلام.

وتعافت الفنانة من أزمة صحية حرجة بدأت في يوليو من العام الماضي، بعدما تعرضت لخطأ طبي إثر جراحة أجرتها في مصر، واستدعت سفرها إلى سويسرا من أجل تلقي العلاج.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "اللي ملوش كبير" إلى جانب زوجها أحمد العوضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وقد حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2021.