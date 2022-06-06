نجما بوليوود جاويد أختار وشبانة عزمي يحصلان على الإقامة الذهبية في دبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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حصل الزوجان المؤثران في صناعة أفلام بوليوود، الشاعر والكاتب جاويد أختار وزوجته الممثلة شبانة عزمي، أخيراً، على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي.

وذكرت شركة الإعلام والترفيه العالمية «ماشابل» أن جاويد الأديب والشاعر وكاتب السيناريو والمعروف أكثر بعمله في السينما الهندية، كما زوجته ممثلة الأفلام الهندية شبانة عزمي، هما آخر نجمين من مشاهير بوليوود يحصلان على التأشيرة.

ويُعرف عن جاويد أختار، أنه حائز اثنين من أعلى أوسمة وجوائز التكريم المدنية في جمهورية الهند، «بادما شري» في عام 1999، و«بادما بوشان» في عام 2007، وذلك إلى جانب ما مجموعه خمس جوائز وطنية للأفلام، حيث تضم أفضل أعماله الأفلام التالية: «أنداز»، و«سيتا اور غيتا»، و«يادون كي بارات»، و«شولاي»، و«دوستانا»، و«ديوار»، و«مستر إنديا».

وفي المقابل، فقد اشتهرت زوجته، شبانة عزمي، بتصويرها شخصيات نسائية نادرة وغير مألوفة، وقد عملت في الأفلام الهندية، كما في التلفزيون والمسرح. هذا وتشمل أحدث أعمال الممثلة فيلم «ما علاقة الحب بذلك؟» و«شير قورما»، و«كالي خوهي»، كما ستظهر في مسلسلات «هالو» من إنتاج المخرج الأمريكي سيتفن سبيلبرغ.

ومن الممثلين الهنود البارزين الآخرين الذين حصولوا على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات هناك: شاه روخ خان، وسانجاي دوت، وسونيل شيتي، وفارون دهاوان، وبوني كابور، وارجون كابور، وجاهانفي كابور، وخوشي كابور، وموهنلال، وفرح خان، ونيها ككار، وروهانبريت سينغ، وموني روي، ومامووتي، وبريثفيراج سوكوماران، وسونو نيجام، وغيرهم الكثير.