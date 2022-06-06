هنادي مهنا تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد صالح

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وأكدت هنادي، عبر برنامج «إي تي بالعربي»، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن ذلك.

وقالت إنه في حال حدوث هذا الأمر سيعلنان عن ذلك، مضيفة: «ياريت اللي بيقولوا الكلام ده يبطلوا يعملوا كده عشان حاجة ملهاش لازمة، ولو في حاجة زي دي إحنا أول ناس هنقول، الحمد لله إحنا مع بعض وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة».

يُذكر أن هنادي مهنا شاركتن خلال موسم رمضان الماضي، في مسلسل «مكتوب عليا»، والعمل من بطولة أكرم حسني، بمشاركة عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، والمطربة هلا رشدي، والفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.