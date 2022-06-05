تفاصيل حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية

المصدر: البيان

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خضعت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية في سويسرا خلال الأيام الماضية.

وكشف موقع «صدى البلد» الإخباري أن هذه العملية هي الخامسة لياسمين بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي، وهو ما تسبب في إجرائها أربع عمليات.

وتصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الساعات الماضية، بعد أن أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية جديدة دخلت على إثرها المستشفى مرة أخرى.

ونشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، قائلةً: «أهم حاجة في الدنيا في الصحة.. نعمة كبيرة».

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز أصيبت بوعكة صحية كبيرة العام الماضي، ومكثت في المستشفى عدة أشهر حتى تماثلت للشفاء.