فنان مصري: طليقتي الإعلامية كانت على ذمة رجل آخر 30 شهراً وهي مراتي

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أكد الفنان المصري محمد غنيم، أنه تعرض لضغط شديد من طليقته، وهي إعلامية معروفة، وأنها كذبت عليه واوهمته بانتهاء علاقتها بزوجها الاول ليكتشف بعد 30 شهر زواج أنها مازالت على ذمته.

وقال غنيم، في تصريحات نشرها موقع صدى البلد "ماشية تتكلم في الشارع وفي كل مكان عليّ، والموضوع قديم انا كنت محترم وسترت الدنيا لكن مطلعش انا ف الاخر راجل عرة والموضوع من حوالي سنتين والقضية اتحفظت وانا بحترم القضاء المصري".

وتابع قائلاً: "دي ورتني ايام اسود من قرن الخروب وبهدلتني انا وعيالي.. وبعد كل حاجة وبعد ما اتصالحنا وسكتنا.. قعدت تتكلم عليّ في الميديا وتقول إني بجري وراها، دي قعدت 30 شهراً في بيتي بأكلها وبلبسها وبشربها".

ويعد الفنان محمد غنيم أحد أهم الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي جعلته من أحب النجوم للجماهير وضيفا دائما في معظم الأعمال الدرامية، وتصدر اسمه محركات البحث على جوجل بعد أزمته مع زوجته الإعلامية الشهيرة رانيا الجبالي.

الفنان محمد غنيم الذي يعمل أيضًا طبيب باطني، قال إنه تزوج من إعلامية مشهورة ( رانيا الجبالي ) لم يكن سعيدًا معها، وبعد زواج 30 شهرًا فوجئ صدفة أن زوجته تتردد على المحاكم من أجل دعوى خلع رفعتها على شخص آخر، كانت قد أخبرته قبل زواجهما أنها طلـقت منه.

وتابع محمد غنيم، بأنه قرر أن يشكوها لكن المحكمة حفظت التحقيق دون أن يعرف السبب، مضيفًا: اتصالحنا وطلقتها لكنها ماشية في كل بلاد الدنيا تقول بيجري ورايا وبتنكر جوازها مني.

تابع: هي ليه بتعمل كده عيــب ما يصحش مش سمعتي إني أجري ورا واحدة ست، أنا دكتور وفنان هي كانت مراتي ده جواز 30 شهرا مش 3 أيام.

واستكمل: الدنيا كلها ما عرفتكيش إلا بيا، وكنت بعاملك معاملة كويسة وبمنتهى الأدب والأخلاق مش سمعتي إني أجري ورا واحدة ست، وما عملتش كده وأنا صغير هجري ورا واحدة ست كانت حلالي أمام الله والناس ليه.

أنا راجل أستاذ دكتور وفنان وسمعتي ما تسمحش بده، لما حبيت أتجوز تاني جريت وراها وشتـمتها وشــوهت سمعتي هل ده مستوايا.