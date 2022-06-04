حكم قضائي جديد ضد الفنان المصري أحمد عز

المصدر: البيان

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أصدر القضاء المصري حكماً جديداً يتعلَّق بقضية الفنانين أحمد عز وزينة.

وألزمت محكمة الأسرة عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن و3 آلاف جنيهاً أجرة حضانة لتوأمه من زينة، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

كان محامي الفنانة زينة قدَّم لهيئة المحكمة أوراق تاريخ طلاق الفنان أحمد عز من موكلته في عام 2017، وحافظة مستندات أخرى توضح ممتلكاته وأنه ميسور الحال.

وكانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها أحمد عز بأجرة مسكن وأجرة حضانة لطفليها.