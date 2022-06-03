احتفال جوائز الاوسكار الهندية يعود مجدداً من بوابة أبوظبي

المصدر: ابوظبي - البيان

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نشر النجم الهندي سليمان خان على صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو يظهر فيه بينما يتفقد ما يعتقد أنه المسرح الذي سيشهد احتفال توزيع جوائز الاوسكار الهندية، وأرفق الفيديو بعبارة يقول فيها: «استعدوا لحفل جوائز آيفا في أبوظبي».

ويجتمع في الحفل، الذي يتم تنظيمه، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، أهم نجوم بوليوود في "اتحاد أرينا" بجزيرة ياس بأبوظبي السبت، مع معاودة تنظيم احتفال توزيع جوائز الاوسكار الهندية للمرة الأولى منذ تفشي وباء «كوفيد-19»، الذي أبعد المتفرجين عن دور السينما ودفعهم نحو متابعة منصات الانترنت.

نجوم

ويتصدر هؤلاء النجوم الممثلان سلمان خان وآيشواريا راي باتشان، فيما يحتفي موسيقيون ومغنون في احتفال توزيع جوائز الأكاديمية الهندية للأفلام، بصناعة السينما الأكثر إنتاجًا للأعمال في العالم.

ويأتي الاحتفال في أعقاب ركود في شباك التذاكر بعدما تعرضت الهند لضربات اقتصادية بسبب «كوفيد-19»، في ظل اندفاع عمالقة البث في الولايات المتحدة مثل نتفليكس وامازون برايم لملء الفجوة.

وقال الممثل شاهيد كابور الذي سيؤدي رقصة في الاحتفال «أنا متحمس لتقديم عرض في أبوظبي أمام جمهور مباشر. متأكد من أنه سيكون عرضًا ممتعًا».

وتابع «أنا متوتر للغاية لكنني أريد أن أبذل قصارى جهدي».

ويتصدر فيلم «شيرشاه»، الترشيحات في 12 فئة، فيما ترشح فيلم «83» عن قصة فوز الهند بكأس العالم للكريكيت عام 1983 لتسع جوائز.

ومن بين الأفلام التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات كذلك الدراما التاريخية «ساردار اودهام»، وفيلم الحركة «تنهاجي»، وتابت" الذي يروي مشاكل الهند مع العنف المنزلي.

أقيم احتفال الجوائز في السابق في أماكن عدة من العالم من بينها لندن ومدريد وجوهانسبرغ وسنغافورة، مما يعكس جاذبية بوليوود الواسعة.

فيديو

https://twitter.com/beingsalmankhan/status/1532751731682988033?s=21&t=7C-qTbsSfkG--ewKMgrtvw