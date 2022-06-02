باسم ضيف: لن أنسى ما فعله تامر حسني معي

المصدر: دبي ـ البيان

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يتمتع باسم ضيف الملقب بـ «بيكو» بنجومية خاصة خارج إطار الفن، فهو يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع عدد من نجوم الفن خاصة من أبناء وطنه مصر.

ولكن هذه العلاقات لم يستغلها بيكو يوماً للوصول إلى الشهرة أو النجومية، إلى أن اقترح عليه صديقه المقرب نجم الجيل تامر حسني أن يشاركه بطولة فيلمه الجديد «بحبك» الذي سيعرض في موسم عيد الأضحى المبارك القادم، والذي سيسبقه عدة عروض خاصة لا سيما في القاهرة ودبي والرياض.

وتزامناً مع تصوير آخر مشهد من فيلم «بحبك» نشر بيكو على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصيراً من أجواء الاحتفال بانتهاء التصوير مرفقاً إياه بعبارات مليئة بالشكر والامتنان لصاحب الفضل النجم تامر حسني حيث كتب:

«شرف كبير وقوفي أمام صاحب أعلى وأكبر إيرادات في السينما العربية أخي الكبير ونجم الجيل والعالم العربي تامر حسني، فخور بوقوفي أمامك في فيلم سيخلده التاريخ إن شاء الله، ربنا يخليك يا تيمو لكل أحبابك» وفي تصريحات صحافية عقب انتهاء تصوير الفيلم قال بيكو:

«لن أنسى ما فعله تامر حسني معي، ليس فقد لأنه اختارني لأداء هذا الدور المميز والذي أدخلني من خلاله عالم النجومية من أوسع أبوابه، بل لأنه كان حريصاً على متابعتي والاهتمام بكل تفاصيل العمل وإسداء النصائح الهامة لي، ولم يكتف بذلك بل جعلني أشاركه في تصوير الفيديو كليب».

تحقيق حلم

وعن تفاصيل دوره قال: «بالتأكيد لن أستطيع الإفصاح عن تفاصيل الشخصية ولكنها ستكون مفاجأة بإذن الله»، مضيفاً بأنه تعب واجتهد على نفسه في مراحل مختلفة من حياته وها هو اليوم ينطلق نحو تحقيق حلم قديم، معتبراً أن هذا التعاون ما هو إلا بداية المشوار فقط.

واختتم باسم ضيف تصريحاته بالقول: «كلي حماس وتشوق وانتظار لتلك اللحظة التي عرض فيها الفيلم على الشاشات أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأنا متأكد بأن أي فيلم يحمل بصمة نجم الجيل سيحقق النجاح، ولكنني بكل تأكيد قلق من نفسي كونها المرة الأولى لي في هذا المجال».