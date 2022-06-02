نقابة المهن الموسيقية المصرية تردّ على شاعر أهان أم كلثوم

المصدر: البيان

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أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية رفضها هجوم البعض على رموز مصر الفنية من الموسيقيين، وذلك بعد واقعة إهانة الشاعر ناصر دويدار المطربة الراحلة أم كلثوم وعدداً من الشعراء المصريين.

وأكدت النقابة، في بيانها، «أن مصر حاضرة في الزمان وراسخةٌ كالطودِ في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون تصغيرها فإنها تعلو ولا تهان، ومن يتطاول على رموزها ويحاول النيل من تاريخها لن ينال غير الخسران»، وذلك حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

وشددت على أنها «ستقف لهؤلاء بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب، وتدين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعاً وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شفيق كامل، والشاعر عبد الوهاب محمد، وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها».

وحذرت «كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب»، مؤكدةً أن «الهجمة الشرسة على الفن والثقافة المصرية ورموزها أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتى يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لا يحمل السمات والأخلاق المصرية والعربية العريقة».

كان الشاعر ناصر دويدار، عضو مجلس اتحاد كتاب مصر، هاجم أم كلثوم، والشاعر أحمد رامي، وعدداً من الشعراء المصريين، خلال ندوة عقدت داخل أروقة اتحاد كتاب مصر.