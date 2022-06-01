ابنة رجاء حسين تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

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كشفت ابنة الفنانة المصرية رجاء حسين تطورات حالتها الصحية، موضحةً السبب الذي منعها من حضور ندوة على هامش تكريمها في المهرجان القومي للسينما.

وأكدت أن والدتها بخير، مشيرةً إلى أنها اعتذرت عن عدم الحضور بسبب معاناتها آلاماً بالظهر.

وقالت، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري: «والدتي الآن أصبحت أحسن، فما حدث هو أن آلام الظهر هاجمتها بعد حضورها حفل تكريمها بالمهرجان القومي للسينما».

وأضافت: «كان من الصعب عليها أن تقوم بالحضور في اليوم التالي ندوة تكريمها بدار الأوبرا بمنطقة الزمالك، خاصة أنها تسكن بمدينة السادس من أكتوبر».

من جهتها، أكدت الناقدة ماجدة موريس أن تكريم رجاء حسين جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين تحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسة.

ولفتت إلى أن رجاء حسين قررت ترك السينما مرتين في مسيرتها، كانت إحداهما بعد تهميش دورها في فيلم «المهاجر» ورغبتها في أداء دور معيَّن.

وأضافت أن تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لها في مارس الماضي كان تتويجاً لمسيرتها المشرِّفة.