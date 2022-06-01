سماح أنور تحسم الجدل حول زواجها بالفنان سمير صبري

المصدر: البيان

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رداً على المزاعم التي شاعت مؤخراً حول زواج الفنان المصري الراحل سمير صبري من فنانة مشهورة، نشر الإعلامي المصري عمرو الليثي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيه الفنانة سماح أنور.

ويأتي الفيديو الجديد تزامنًا مع حديث الماكير محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة.

وقالت سماح خلال لقائها مع الليثي: «اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله مكنتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان في حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، كنا في 1997، وأدهم داخل على 20 سنة، وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير».

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، ردت قائلة: «كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده».