بعد الجدل حول وجود ابن لسمير صبري.. صديقه يكشف عن ابنه الثاني

المصدر: البيان

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فجَّر صديق مقرَّب للفنان الكبير الراحل سمير صبري جدلاً واسعاً جديداً بعد الخلاف المحتدم حول حقيقة وجود ابن له.

وردَّ الماكيير محمد عشوب على تصريحات الناقد طارق الشناوي الأخيرة حول نفيه وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري، موضحاً أن كلامه غير صحيح، وأن سمير لديه ابن آخر من نجمة شهيرة.

وقال عشوب، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع «فيسبوك»: «مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريماً معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار».

وأضاف: «وعندما تحدث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه (باب الخلق) شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحاً يا أستاذ طارق».

وتابع: «وللمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك إلا بعد وفاته، وأيضاً ليس شطحاً يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل».

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري توفي صباح يوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.