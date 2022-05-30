ياسمين صبري تثير إعجاب الجمهور في إطلالة جديدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور جديدة لها، خلال رحلتها للمحيط الهندي، عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية فستان طويل، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، عسل، بحبك، جمال، قوة الشخصية، ياريت كل البنات تصير حلوة".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على مسلسل "الشادر" ويتكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتبدأ الفنانة ياسمين صبري، تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز، مطلع شهر يوليو المقبل .

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.