لسبب غريب.. منع مخرج شهير من السير على سجادة مهرجان كان

المصدر: البيان

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قرر القائمون على مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين منع المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز من السير على السجادة الحمراء لسبب غريب.

وكان السبب الحقيقي وراء هذا القرار المفاجئ لريدفيرز ارتداءه حذاءً تقليدياً من نوع «موكاسين»، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.

وقال ريدفيرز: «لقد نشأت على أسسي الثقافية، ولأحذية الموكاسين أهمية كبيرة في هذا الإطار».

وأضاف: «أتفهم أن هناك قواعد لباس معينة على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أني إذا ارتديت بزة توكسيدو وربطة عنق، وقطعة تظهر أني من السكان الأصليين، فسيكون ذلك مقبولاً».

وأوضح أن أحذية الموكاسين «تُعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية لدى أفراد ثقافات كثيرة في كندا».

وكان المخرج سافر إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين، ودُعي لحضور العرض الأول لفيلم «Les Amandiers» للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي في 22 مايو.

وأكد أن مسؤولي الأمن في المهرجان منعوه من المرور على السجادة الحمراء، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه.

وتابع: «من الصعب تفهم أمور كهذه. تسبب لي ذلك ببعض الحزن، ولا يزال الوضع كذلك حتى الآن عندما أفكر بالأمر. لقد خاب ظني. أغضبني ذلك».