سلاف فواخرجي: رأيت كل الأنبياء في المنام

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أنها رأت كل الأنبياء في المنام، مشيرةً إلى أنها دائماً ما تحلم برؤى من هذا النوع.

وقالت سلاف، خلال لقائها في برنامج «كتاب الشهرة» الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر شاشة «الجديد»: «بشوف رؤى كتير، وشوفت كل الأنبياء ولحظات غريبة بحياتي».

يُذكر أن النجمة الشهيرة كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها وائل رمضان، معلِّقةً: «ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا، ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب».