تامر حسني وبسمة.. طلاق صادم

المصدر: دبي – البيان

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فاجأت المغربية بسمة بوسيل متابعيها بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها المطرب تامر حسني، من خلال خاصية ستوري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، ما أثار حالة من الجدل والصدمة بين جمهورهم ومحبيهم من رواد السوشيال ميديا، متسائلين عن سبب الطلاق بعد قصة حبهما، التي دامت أكثر من 8 سنوات.

وقالت بوسيل: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة انه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكوا إني احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع».

وأثار خبر انفصال النجم وزوجته جدلاً واسعاً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن أسباب الطلاق رغم قصة الحب، التي جمعتهما أكثر من 8 سنوات، وأثمرت عنها 3 أطفال هم تاليا وأمايا وآدم، وبالعودة إلى حساب تامر حسني كان هناك مقطع فيديو تمت مشاركته، وهو يرقص فيه مع بعض معجباته بشكل جريء ولافت على أغنيته «قولني كلام»، والتي طرحتها له شركة «روتانا» مؤخراً.

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور يجمع بين تامر حسني وبسمة بوسيل قبل أسبوع خلال احتفاله بصدور إحدى أغنيات ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، كما احتفلت مؤخراً بعيد ميلاده وفاجأته بهدية ضخمة، برفقة مجموعة من أصدقائه بالساحل الشمالي، أبرزهم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، وسط فرحة ورومانسية خطفت الأنظار إليهما.

من ناحية أخرى، قام الثنائي حسني وبوسيل بإلغاء متابعة حسابات بعضهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور بوسيل بساعات قليلة، ما أكد خبر انفصالهما بالفعل.

وكان الفنان تامر حسني أصدر مؤخراً 3 أغنيات جديدة من ألبومه «خليك فولاذي» بعنوان: «كرهتيني في الحب، بألف سلامة، قولني كلام»، إذ حققت نجاحاً كبيراً وملايين المشاهدات على موقع يوتيوب منذ طرحها مطلع الشهر الحالي.