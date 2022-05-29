شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول رجوعها لحسام حبيب

المصدر: البيان

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حسمت شيرين، للمرة الأولى، الجدل المثار حول رجوعها لطليقها الفنان حسام حبيب من خلال ردها على سؤال أحد المتابعين على انستغرام ستوري "انتي حقيقي رجعتي لحسام؟" لترد قائلة: "أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت حقول".

و شاركت شيرين جمهورها بصورة لها لم تقم بنشرها من قبل تلبيةً لطلب أحد المتابعين "صورة منزلتهاش قبل كده".

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة أنباء عن عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، حسبما أفاد جميل سعيد، محامي دفاع الفنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة MBC مصر، الذي أكد أنه ردها إلى عصمته شفهيًا، وفقاً لما أدلى به في تحقيقات النيابة، بعد أسبوعين أمام 4 شهود، هم المنتجة سارة الطباخ، وسعيد إمام، ومنصور الأحمدى، سائق "شيرين"، وياسمين رضا.

كما فجر مفاجأة مدوية بأنه كان يقيم معها طوال تلك الفترة فى فيلتها بمدينة الشيخ زايد، نافيًا تهديده لها هي وابنتيها بالسلاح، مما جعل النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيله بعد التحقيق معه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ووفق صحيفة الوفد كشف جميل سعيد تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين شيرين بعد الإفراج عن حسام حبيب قائلاً: "شيرين تحدثت إليّ منذ ساعة لتطمئن على حسام، وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه من أزمته"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة CBC الفضائية.

و كان تم استدعاء حسام حبيب لاتهامه بحيازة سلاح منتهي الرخصة، وتحرير الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرًا ضده، طلبت خلاله عدم التعرض لها ولابنتيها، بعد خلاف نشب بينهما داخل فيلتها الخاصة.

على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي للمطربة شيرين عبدالوهاب بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله بعد أنباء القبض على حسام حبيب، الذي تضمن الآتي: "تهيب الفنانة شيرين عبدالوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة والفنان".