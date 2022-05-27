أحمد زاهر يكشف حقيقة ارتباط ابنته بنجل مصطفى قمر

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري أحمد زاهر حقيقة ارتباط ابنته بنجل المطرب مصطفى قمر.

وأوضح زاهر، خلال لقائه أمس في قناة «إم بي سي 4»، عدم صحة تلك الشائعة، واصفاً ما يجري في منصات التواصل الاجتماعي من نشر الأكاذيب بأنه أمر مقزز.

وقال: «الموضوع يضحك، يا ريتهم قالوا كلمة عيب مثلاً، دا قالوا خطوبة، هي لو خطوبة، هل ده عيب أو حرام؟ وإيه اللي مش هيخليني أقول للناس دا بنتي اتخطبت وافرح، وتبقى خطوبة علني، لو في حاجة أكيد هقولها».

وأضاف: «مفيش طبعاً الكلام ده خالص، وفي أسماء بتتقال أقسم بالله ما نعرفهم، ليلى مركزة في شغلها وفي دراستها في كلية إعلام، ومش مركزة في أي حاجة من اللي بتتقال دي، ومش كل حد اتصور صورة في فرح أو في تصوير أفيش فيلم، يبقى في علاقة، دا كده محدش هيتصور مع حد بعد كده».

يُذكر أن أحمد زاهر قام أخيراً ببطولة مسلسل «سوشیال»، إلى جانب النجوم: ميرنا نور الدين، وجورج أشرف، وتامر فرج، وكريم سرور، وجيهان خليل، ووئام مجدي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وجنا صلاح، وأحمد سعيد، وفرح الزاهد، وأحمد فؤاد سليم، وعبد العزيز مخيون، وإياد أمين، وشاهين، ولبنى ونس، وياسمين سمير، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.