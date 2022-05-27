الفنانة غادة إبراهيم تكشف سبب منعها من صعود حافلة الفنانين

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية، غادة إبراهيم، سبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، معتبرة أن ما جرى سببه "الغيرة".

وتصدرت إبراهيم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاجرتها في جنازة الفنان سمير صبري، مع إلهام شاهين وبوسي شلبي، والتي قالت عنهما إنهما تعمدا عدم صعودها إلى الحافلة المخصصة للمقربين من الراحل لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في الاسكندرية.

وقالت غادة إبراهيم لموقع القاهرة 24: "اللي حصل ده مش أول مرة، ده رُكام من قبل 2016، بيتوعدوني في كل مكان، وبيضايقوني في المهرجانات والتكريمات والشغل وشركات الإنتاج".

وتابعت: "ناس كثير حاولت تصلح بينا، ولكن أنا مش مسامحاهم، يعني زوجي السابق أذاني وخانني ولكن سامحته، لكن هما ليوم الدين مش مسامحاهم، لأنهم مأذونيش أنا، لكن أذوا والدتي وعيلة كاملة، عشان منفسنين مني وغيرانين مني".