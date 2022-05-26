سرقة عمل فني رقمي تودي لإيقاف مسلسل تلفزيوني

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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وقع الممثل الأمريكي، سيث غرين، ضحية لسرقة غريبة مؤخراً، تمثلت باختطاف محتالين عملاً فنياً رقمياً محمياً بحقوق التأليف والنشر، هو عبارة عن رمز غير قابل للاستبدال على شكل صورة كرتونية لقرد، وقد أدت تلك الحادثة إلى وقف مسلسله التلفزيوني المقبل الذي يمثل فيه هذا المخلوق، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد يواجه الفنان، البالغ من العمر 48 عاماً، في حال عرض المسلسل الذي يتضمن العمل الفني الرقمي المسروق، دعوى قانونية الآن، لأن الرسم الكرتوني للقرد والمدعو «فريد سيميان» بيعت حقوقه لمالك جديد رسمياً، ما يعني أن أي نسخ عنه يجب أن تندرج ضمن قواعد حقوق التأليف والنشر.

ويتخيل المسلسل التلفزيوني وعنوانه «حانة وايت هورس»، القرد «فريد سيميان» كأحد العاملين في المكان، وكشخصية رئيسية تتفاعل في المسلسل مع ممثلين حقيقين.

لكن في 17 مايو، أعلن الممثل عن سرقة شخصية القرد مطالباً بإعادتها عبر تغريدة، ومصراً على أنه لا يزال بإمكانه عرض المسلسل لأن رمز «فريد سيميان» تمت سرقته وحقوق الطبع والنشر لا تنطبق عليه.

لكن بيع «فريد سيمان» في سوق العملات المشفرة غير المنظم يعني أن المالك الجديد غير المعروف قد يطالب بحقوقه إذا ما عرض المسلسل من دون إذن منه.

وقد غرد سيث قائلاً للشاري الجديد غير معروف الهوية: «تم تصيدي، وسرقة 4 رموز غير قابلة للاستبدال» مرفقاً صور الشخصيات الأربع بما في ذلك «فريد سيميان»، وقال له: «من فضلك لا تشتري أو تتاجر بها أثناء عملي على حلها، يبدو أنك اشتريت قردتي المسروقة، اتصل بي لإصلاح الأمر».

وأكد غرين أنه سوف يتابع القضية قانونياً كرائد في هذا المجال إذا أجبر على ذلك.

ويبقى الوضع القانوني للقضية عير واضح، وفقاً للممثل.