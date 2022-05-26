فنانة مشهورة تثير جدلاً بـ"سيلفي" مع جثمان والدها

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة العراقية كادي القيس جدلاً كبيراً حول صورة نشرتها مع والدها، رأى البعض أنه كان متوفياً وقالت القيس إنه كانت قبل وفاة والدها بوقت قصير.

ونفت الفنانة العراقية كادي القيسي نشرها صورة إلى جانب جثمان والدها إثر وافته منذ ساعات قليلة، مؤكدةً أنها التقطتها قبل موته.

وقالت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "اول شي الاب ابويه واني حرة، وثاني شي الصورة اخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض".

وكانت القيسي نشرت صورة "سيلفي" جمعتها بوالدها الشاحب اللون إلى حد كبير، مطالبة متابعيها في تعليقها عليها بالدعاء لوالدها بالرحمة.

وتعرضت لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اعتبار المتابعين أن الصورة كانت مع والدها المتوفى، والذي نعته بقولها: "إنا لله وإنا إليهِ راجعون الله يرحمك ياأبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين (...) آخ يا بابا أخذت روحي وراك".