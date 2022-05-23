مرض نادر يصيب الفنان المصري مصطفى كامل

المصدر: البيان

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تصدر الفنان المصري مصطفى كامل محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

كشف زوجة الفنان مصطفى كامل خلال أحد التصريحات الصحفية عن الحالة الصحية لزوجها بعد خروجه من المستشفى حيث طمأنت الجمهور على حالته وقالت انه مصاب بمرض الهلع العصبي.

نوبات الهلع هي مشاعر مفاجئة وغير معقولة بالخوف والقلق، تسبب أعراضًا جسدية مثل تسارع ضربات القلب والتنفس السريع والتعرق.

ويصبح بعض الأشخاص خائفين للغاية من هذه النوبات لدرجة أنهم يصابون باضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق.

ويمكن للعلاج والأدوية المضادة للقلق أن توقف نوبات الهلع.

لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأشخاص بنوبات الهلع أو الإصابة باضطراب الهلع.

ويلعب الدماغ والجهاز العصبي أدوارًا رئيسية في كيفية إدراكك ومعالجتك للخوف والقلق، ويزداد خطر إصابتك بنوبات الهلع إذا كان لديك:

التاريخ العائلي: غالبًا ما تكون اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطرابات الهلع، وراثية في العائلات، الخبراء ليسوا متأكدين من السبب.

مشاكل الصحة العقلية: الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو غيره من الأمراض العقلية هم أكثر عرضة لنوبات الهلع.

مشاكل تعاطي المخدرات: يمكن أن يزيد إدمان الكحول والمخدرات من خطر نوبات الهلع.

وكان الملحن الكبير حسن دنيا قد أعلن عن تعرض الشاعر الكبير والمطرب ونقيب الموسيقيين السابق «مصطفى كامل» لأزمة صحية، تم نقله على إثرها لأحد المستشفيات الكبيرة.



وأكد دنيا في تصريحات وفق صحيفة «بوابة أخبار اليوم»، أن مصطفى كامل شعر بالتعب ، وتم نقله صباح الجمعة للمستشفى، وهو الآن بالعناية المركزة للاطمئنان على حالته الصحية بالكامل.

ونشر «دنيا»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للشاعر مصطفى كامل وهو داخل احدى الغرف بالمستشفى، حيث ظهر وهو يقع تحت الملاحظة الطبية بغرفة العناية المركزة.

وعلق دنيا: «ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامة اللهم امين يا رب العالمين».

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، أغنية بعنوان "عنوان الحياة"، والتي تحمل اسم "اتعلمت من الليالي" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.