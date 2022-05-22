الليبي محمد النعاس.. سيرة روائي مبدع في مقتبل العمر

المصدر: إعداد - جاسم حمد

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ولد الروائي والكاتب الليبي محمد النعّاس، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022 (الدورة 15) عن روايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، في العام 1991. وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، عام 2014.

وتعد «خبز على طاولة الخال ميلاد» روايته الأولى، إذ كتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي خلال الجائحة، ذلك عندما كان مقيماً في مدينة طرابلس الليبية، تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب، وكما صرح مرة، قد كانت كتابة الرواية «حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون».

بدأ النعاس بكتابة القصة القصيرة سنة 2010 ولهُ مجموعة مؤلفات في شتى المجالات الأدبية الأخرى، ومن أعماله: «بنتُ الصحراءِ والبحر»، والمجموعة القصصية «تاجوريا»، و«دم أزرق» (مجموعة قصصية) 2020.

ويعد محمد النعّاس، البالغ 31 ربيعاً، ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة العربية للرواية العالمية في تاريخها، وأول كاتب ليبي يفوز بها.

اختيرت روايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، الصادرة عن رشم للنشر والتوزيع من قبل لجنة التحكيم باعتبارها أفضل عمل روائي نُشر بين 1 يوليو 2020 و30 يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة.

وقد جرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته «الطلياني»، وعضوية كل من: إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ وبيان ريحانوفا، أكاديمية ومترجمة بلغارية؛ وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا؛ وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.