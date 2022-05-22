المصدر: البيان

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قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الفنان المصري مصطفى هريدي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم.

وكشف التقرير الطبي، حسبما أفاد موقع «صدى البلد»، عن تعرُّض المصابين في الحادث بكسور في الجمجمة والفقرات والحوض والذراع وبعض الخدوش، فيما أصيب مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وخضع جراحة عاجلة.

وقال النجم، خلال التحقيقات، إنه أثناء سيرة بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف، ما أسفر عن إصابة مستقليها، مؤكداً أنه لم يقصد التسبب في الحادث.

وأمرت النيابة التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث لعرضها على مهندس فني لفحصها.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الفنان، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيداً للاستماع لأقوالهم ومعرفة سبب الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي ماركة «كيا سيراتو»، وأثناء عبورهم مطباً صناعياً فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، ما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث الفنان، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.